Жители Подмосковья смогут получать еду по талонам

В Московской областной Думе ведется активная работа над законопроектом о введении продовольственных сертификатов для жителей региона, находящихся в трудном материальном положении. Инициатива предполагает, что с 2026 года малообеспеченные граждане смогут получать помощь в форме специальных «талонов», которые можно использовать для покупки продуктов питания, сообщили авторы проекта.

«Крайне важен критерий нуждаемости. Получателями сертификатов станут семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленный в Московской области прожиточный минимум. А сумма сертификата будет рассчитываться как минимум 30% от общего прожиточного минимума на члена семьи. Это означает, что размер поддержки будет зависеть от количества членов семьи и актуального уровня прожиточного минимума», — заявили в Мособлдуме. Информацию передает MK.RU.

К примеру, для семьи из трех человек при общем прожиточном минимуме в 45 000 рублей размер сертификата на семью составит от 13 500 рублей. Представители Мособлдумы подчеркнули, что продовольственные сертификаты будут носить строго целевой характер. Обналичивание таких талонов исключено, что гарантирует использование средств именно на приобретение продуктов питания, а не на иные цели, и позволит предотвратить возможные злоупотребления. При этом покупать можно будет только товары из заранее утвержденного перечня. Предполагается, что в список войдут базовые продукты первой необходимости: крупы, макаронные изделия, овощи, фрукты, молочная продукция, мясо, рыба, хлебобулочные изделия и другие аналогичные товары.

Конкретные механизмы реализации инициативы, в том числе список разрешенных к приобретению продуктов, процедура подачи заявлений и график внедрения программы, будут определены в ходе прохождения документом законодательных процедур. Отмечается, что подобная форма социальной поддержки уже применяется в десяти субъектах страны. При этом в настоящее время порядка 12 миллионов человек проживает за чертой бедности, что составляет 8% от общей численности населения.