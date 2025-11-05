В столице США отпраздновали День народного единства России

"В ходе музыкальной программы гостям исполнили известные народные и авторские песни, в том числе произведения Рахманинова, Глинки, Фрадкина и Тухманова, а также знаменный распев, сочиненный Иваном Грозным", — передает РИА Новости. Также на празднике почетным знаком соотечественника была удостоена глава Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

Ранее в telegram-канале Российского центра культуры представили анонс мероприятия. Авторы поста отметили, что этот праздник восходит к Смутному времени в РФ (конец XVI – начало XVII веков), периоду династического кризиса, социальных потрясений и иностранной интервенции. В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского объединило граждан разных социальных и конфессиональных групп для освобождения Москвы. В ноябре они захватили Китай-город — символический поворотный пункт на пути к прекращению кризиса. К 17 веку общественное воспоминание об этих событиях было привязано к празднику Казанской иконы Божьей Матери. В 1613 году народное собрание (Земский собор) избрало Михаила Романова, восстановив стабильное правление. В современной России с 2005 года 4 ноября отмечается как День народного единства — напоминание о том, что солидарность и взаимоуважение могут преодолеть любые разногласия.