14:06 28 апреля 2017 13

Фотография дочери в телефоне стала главной ценностью для женщины Фото: Константин Вишниченко

Трое детей остались в Екатеринбурге без матери. Женщине за просроченную регистрацию запрещен въезд в Россию на три года.

Дилдоржон Рашидова, или просто Диля, как ее называют все знакомые, приехала в Екатеринбург из Таджикистана в 2004 году с двумя маленькими сыновьями после смерти мужа. Уже на Урале она родила дочь Дильбар, которая сейчас учится в третьем классе. Девочка получила российское гражданство, но живет со старшими братьями, так как мать застряла в Казахстане. Общаться они сейчас могут только по телефону. Дочка плачет и спрашивает ее по телефону: «Мама, ты, правда, меня не бросила? Ты вернешься, мама?»

На днях проведать мать приезжал ее 18-летний сын Фото: Константин Вишниченко

Женщина, как и другие иностранцы, раз в 3 месяца выезжала за пределы России. Делала отметку о пересечении границы и возвращалась обратно в Екатеринбург, где работала на стройке. Всегда ездила вовремя и не было никаких проблем, а в последний раз задержалась из-за работы. Думала, что сумеет уладить ситуацию, но не вышло — за нарушение женщине на три года запрещен въезд в Россию. Так она застряла в казахском городе Карабалык, где ее приютила местная жительница Анна Макаева.

Нашлись люди, которые пообещали решить проблему за деньги. В сборе денег помогали все знакомые, кто дал тысячу, кто две, слали коллеги, с которыми она работала на стройке. Собрала 70 тысяч, отдала их дельцам, а те оказались мошенниками и сразу исчезли.

«Диля передала им 70 тысяч российских рублей — эту сумму ей всем миром собирали. Диля, как узнала, что ее обманули, что не будет у нее шанса вернуться к детям, слегла, ни есть, ни пить не может. Боимся, что сделает с собой что-нибудь», — рассказала «URA.RU» Анна Макаева.

Возвращаться в Таджикистан женщине некуда, там у нее не осталось ни дома, ни родных. Она стремится к детям.

Редакция «URA.RU» обратилась к уполномоченному по правам детей, и он ответил, что готов попытаться помочь воссоединению матери с детьми.

«Мы работаем по письменным обращениям. Женщине необходимо зайти на наш сайт, там есть раздел, где можно подать заявление. Там она должна вкратце описать свою историю, оставить свои контакты, дать контакты детей, и тогда мы попытаемся помочь этой семье», — прокомментировал Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.