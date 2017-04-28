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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Курганской области
15:20  28 апреля 2017 0

В Зауралье завод-банкрот продает имущество, чтобы выплатить зарплату рабочим

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
В Курганской области 15 предприятий должны работникам 81,9 млн рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Имущество переживающего банкротство ООО «Завод каркасно-панельного домостроения» стоимостью 77 млн рублей передано на реализацию. Об этом сообщил конкурсный управляющий завода Александр Безельт в пятницу, 28 апреля, на заседании межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда.

Завод КПД, связанный с курганским застройщиком Павлом Ждановым, задолжал работникам по заработной плате 28 млн рублей и является наиболее крупным должником в регионе. «Имущества достаточно, думаю, что все требования будут погашены», — отметил Безельт.

На продажу выставят недвижимость и железо-бетонные изделия. Однако конкурсный управляющий не смог назвать примерные сроки реализации имущества. «Покупательская способность низкая», — сказал он, заметив, что продукция банкрота продается значительно дешевле, чем аналогичные изделия конкурентов. «Какие-то продажи есть, деньги направляются на погашение долгов», — добавил Безельт. Есть у предприятия и дебиторская задолженность в сумме 17 млн рублей.

Руководитель строительной компании «СМУ КПД» Павел Жданов на комиссию не пришел. Как сообщил заместитель губернатора Сергей Чебыкин, по данным следственного управления застройщик выплатил 3,9 млн рублей своим работникам. Сумма долга по зарплате сократилась до 6,9 млн рублей. Кроме того, накануне в правительстве состоялось двухчасовое совещание с участием Жданова, где обсуждались вопросы погашения долгов и сдачи жилых домов в Заозерном, которых ждут дольщики. Поэтому было принято решение заслушать застройщика на следующем заседании комиссии.

За апрель полностью погасили задолженность по зарплатам две организации на сумму 1,5 млн — это ОАО «Колос» Альменевского района (42 работника получили зарплату) и МУП «Городские тепловые сети» Петуховского района (48 работников). Всего, по информации управления занятости населения, в регионе 15 организаций должны 81,9 млн рублей 1189 работникам. Из этой суммы предприятия-банкроты должны 63,8 млн рублей, или 78%.

Анна Бояркина
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