20:49 28 апреля 2017 0

В деле екатеринбурженки Трошиной все неоднозначно Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Судья Ленинского суда Екатеринбурга постановил освободить из-под стражи жительницу Екатеринбурга Анастасию Трошину, задержанную сотрудниками отдела полиции №4 Екатеринбурга и обвиняемую в ряде преступлений против собственной 78-летней бабушки. Об этом «URA.RU» сообщила адвокат Елена Макарова.

«Суд не увидел оснований для задержания Трошиной и дальнейшего содержания ее под стражей и постановил освободить ее в зале суда», — сообщил агентству защитник. Основанием для ходатайства следователей отдела полиции №4 было то, что Трошина скрывалась от следствия и была объявлена в розыск, однако, по словам адвоката, девушка ни от кого никогда не пряталась и все это время проживала дома.

Решение об освобождении девушки принял судья Ленинского суда Екатеринбурга Антон Белых. Ее адвокат Елена Макарова объясняет это тем, что дело Трошиной, по ее мнению, сфальсифицировано, а действия полицейских незаконны.

История уголовного преследования жительницы Екатеринбурга Анастасии Трошиной и ее конфликта с правоохранителями неоднозначна: ее родная 78-летняя бабушка, которая считает, что внучка хочет отнять у нее квартиру, в 2016 году написала на нее заявление. Теперь Трошину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 162 (Разбой), 117 (Истязание), 127 (Незаконное лишение свободы), 161 (Грабеж).

Близкие Анастасии уверяют, что бабушка неадекватна и оговорила внучку: к пожилой женщине уже вызывали психиатрическую бригаду, на ее обследовании настаивал участковый (в распоряжении редакции есть такой документ).

Поначалу расследование шло спокойно: Настя являлась на допросы, давала показания, но летом 2016-го, по ее словам, сотрудники отдела полиции №4 применили к ней насилие, пытаясь выбить из нее нужные показания (в частности, били по голове). Девушка нажаловалась на них в ФСБ, СК и прокуратуру, после чего ее дело начали расследовать с особым усердием, а саму Трошину полицейские решили задержать.

Ключевой эпизод произошел 21 сентября 2016: при попытке задержания у подъезда дома, где живет ее гражданский муж Александр с родителями: по заявлению представителей МВД, Настя и ее сожитель оказали сопротивление сотруднику полиции. По словам же девушки, сотрудник полиции в штатском пытался затащить ее в машину, причинив ей при этом ряд травм (на роликах, снятых позже, видно, что у девушки забинтована рука, повреждена шея, ссадина на пояснице).

Анастасия вызвала скорую помощь, которая отвезла ее в больницу №36, однако полицейские забрали оттуда девушку и доставили в дежурную часть отдела полиции №4, куда к Трошиной опять приезжала «скорая». В итоге девушка оказалась в ГКБ №24, где ночью, по ее словам, к ней в палату зашли сотрудники полиции и жестоко побили (на видео, снятом через день, отчетливо видны синяки на разных частях тела) и увезли-таки в ИВС. В камере изолятора она написала на сотрудников ОП-4 заявление в СК об избиении.

По данным пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области, сотрудники следственного комитета не выявили в действиях полицейских никаких нарушений. По данным же «URA.RU», проверка в отношении полицейских продолжается.

Новый поворот в деле Трошиной произошел на днях: она и ее адвокат Елена Маркова отказались подписывать ознакомление с материалами законченного уголовного дела. По словам адвоката, полицейские два часа насильно удерживали ее в кабинете.

А 27 апреля, по словам адвоката и девушки, сотрудники полиции выломали дверь в квартиру, где находилась Трошина, и забрали ее в полицию. Вечером ее отвезли в ИВС. К делу Трошиной уже подключился человек, совершивший невозможное с российской судебной системой — Андрей Мясников, добившийся освобождения своей гражданской супруги Евгении Чудновец.