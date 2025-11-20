Сотни киосков со дворов выставят на улицы Екатеринбурга
Во дворах находятся около 700 киосков
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Екатеринбурге киоски со дворов вывезут и выставят на улицах города из-за жалоб жильцов. На данный момент таких насчитывается более 700 штук. Об этом рассказал глава департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин, передает корреспондент URA.RU.
«Задача, чтобы торговые павильоны, которые сейчас стоят на землях третьих лиц, перебрались в схему, там, где это возможно», — сказал Чаплыгин. Он подчеркнул, что жильцы активно жалуются на киоски во дворах, так как ранее не голосовали за их установку.
На начало 2025 года в Екатеринбурге насчитывалось порядка 1700 НТО. Сроки действия двухлетней аренды истекли у 1422-х. Продлевать договоры город с предпринимателями не стал из-за неверного размещения киосков (стояли на инженерных сетях или в треугольниках видимости ГИБДД). Это привело к массовому демонтажу НТО (по продаже овощей, газет, журналов, так же попали остановки, которые были соединены с ларьками). А далее — к возмущению предпринимателей и жителей.
В конце сентября Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление правительства Свердловской области, устанавливающее правила аренды участков без торгов на срок не более двух лет (вместо семи). Однако демонтаж продолжился.
