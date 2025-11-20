Как сэкономить на покупке квартиры в Екатеринбурге: восемь простых советов

При желании покупатели смогут подобрать варианты жилья, которые позволят сэкономить Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Екатеринбург попал в тройку лидеров российских городов по темпам строительства, обогнав Санкт-Петербург и уступив Москве и Краснодару. За последние пять лет в столице Урала прирост объема жилья составил 90% при общероссийском в 23%. Горожане активно интересуются покупками квартир не только первичной, но и вторичной застройки. URA.RU промониторило материалы в открытых источниках и подготовило восемь советов, как сэкономить при покупке жилья, которые пригодятся в каждом городе.

Выбирать первые и последние этажи

Как правило, верхний этаж дешевле во вторичном жилье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как правило, квартиры на таких этажах стоят дешевле аналогичных на средних этажах. Причины банальны и родом из прежних времен. Тогда считалось, что верхние этажи протекают, а ходить на них придется пешком, потому что ломаются лифты. Нижние этажи якобы шумные из-за улицы, а в квартирах царит сырость от подвала. Однако современные реалии далеки от прежних стереотипов, считают эксперты. Верхние этажи надежно защищены от протечек, лифты работают исправно, в подвалах сухо. Стоят квартиры на первом и последнем этажах существенно дешевле — на 5–10%.

Найти квартиру вдали от транспорта

Жилье вдали от транспорта дешевле Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбург — крупнейший город, где транспортная доступность во многом определяет место будущего жилья. Однако есть люди, для которых этот момент не принципиален — например, для тех, кто работает на удаленке. Такие покупатели могут выбрать себе квартиру вдали от метро, трамвайных и троллейбусных путей и остановок автобуса. Зато у них получится сэкономить порядка 3–5% от покупки жилья.

Продолжение после рекламы

Присмотреть район с неразвитой инфраструктурой

Жилье на окраине дешевле Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Для большинства горожан отсутствие поблизости больницы, детского сада, школы и магазинов — огромный минус, особенно если они пенсионеры или молодые родители. Но если вам этот вопрос не важен, к врачам вы не обращаетесь, детей пока нет, а продукты привозит курьер — есть шанс сэкономить. Квартира в неразвитом районе стоит на 5-7% дешевле. А там, глядишь, и магазины с больницами рядом построят, и вы только выиграете.

Искать квартиру с несовременной планировкой

На тесной кухне может быть уютно Фото: Создано в Midjourney

Нынешние застройщики стремятся возводить дома с квартирами, где каждый метр максимально функционален, а пространство удобно. Но на рынке недвижимости по-прежнему есть квартиры с длинными узкими коридорами, тесной кухней, проходной комнатой и без балкона. Если вас это не пугает, вы задумали перепланировку или тесная кухня для вас не минус, а плюс — присмотритесь к таким вариантам. На них, считают риелторы, можно сэкономить 5%.

Приглядеться к квартире без ремонта

Ремонт - дело поправимое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если срочно нужно жилье, но денег маловато — попробуйте целенаправленно поискать квартиры, требующие ремонта. Конечно, некоторые из них потребует основательных вложений, но это можно сделать со временем. А в некоторых будет достаточно переклеить обои, побелить потолки и счастливо зажить. Спрос на квартиры без ремонта ниже, поэтому с продавцом можно торговаться. В иных случаях жилье в плачевном состоянии можно купить по очень выгодной цене, сэкономив до 30% стоимости.

Задуматься о покупке апартаментов

В апартаментах есть плюсы и минусы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Покупка апартаментов имеет и плюсы, и минусы, поэтому надо взвесить все за и против. Из минусов — апартаменты относятся к нежилой недвижимости, хотя по факту используются как жилье. Из-за такого правового статуса в них нельзя оформить регистрацию, а коммуналка и налог будет на порядок выше. Из плюсов — они на 20% дешевле квартир. Апартаменты подойдут доя тех, кому не важна прописка, их часто покупают родители своим повзрослевшим детям, которые остаются прописанными в старых квартирах. Подходит этот вариант и для приезжих, которые часто бывают в командировках в конкретном городе.

Рассмотреть покупку квартиры с торгов

Можно сэкономить, купив квартиру с торгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Это отличная возможность приобрести жилье по цене ниже рыночной: на торгах часто продается недвижимость банкротов или квартиры в залоге, которые нужно срочно реализовать для погашения долга. Их выставляют по стартовой цене, чтобы не затягивать продажу. Но в этом случае есть определенные риски, о которых надо знать. На аукционах часто продается жилье с прописанными в нем людьми, долгами по ЖКХ и обременениями. Кроме того, процесс покупки жилья на аукционе имеет свои сложности — от регистрации на торговой площадке до участия в торгах.

Продолжение после рекламы

Выкупить срочно квартиру

Срочная сделка как правило тоже позволяет сэкономить Фото: Денис Моргунов © URA.RU