Вадим Шувалов задумал поменять розовые заборчики на красивые клумбыФото: Александр Кулаковский © URA.RU
Сургут намерен избавиться от розовых заборов вдоль дорог. Эти конструкции раскритиковал российский блогер Илья Варламов во время своего визита в город, назвав их неофициальным символом экономической столицы ХМАО-Югры, выкрашенным в «поросячий цвет». Вместо заборов мэрия планирует высадить декоративные кустарники. Такое мнение было озвучено по итогам осмотра городского хозяйства мэром Вадимом Шуваловым.
Как сообщили «URA.RU» в управлении информационной политики администрации Сургута, градоначальник вместе с подчиненными и журналистами проверил состояние городских дорог и ход ямочного ремонта. Повреждения были устранены на улице Мелик-Карамова, Маяковского, 30 лет Победы, Энгельса, Щепеткина, Электротехнической, Энергостроителей. «Вижу, результаты того, что делается, действительно сохраняются», — отметил глава Сургута.
Дорожники используют асфальтобетон. По словам начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Игоря Газизова, технологии позволяют заливать материал на слегка влажную поверхность: «Асфальтобетон заливается в ремонтируемый участок. Далее материал застывает, и открывается движение на участке. Технология позволяет проводить работы при температуре до минус 10 градусов. Этой весной мы устранили почти тысячу выбоин. Колейность же будет устраняться с помощью горячего асфальтобетона, когда мы начнем полноценную ремонтную кампанию. В конце мая мы приступим к работам в полный рост».
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Сургут латает дыры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Летом власти планируют заменить асфальт на Грибоедовской развязке (Нефтюганское шоссе — улица Грибоедова), транспортной развязке по улице Аэрофлотской, на улицах Декабристов, Островского (на участке от проспекта Ленина до улицы Профсоюзов), Геологической (от улицы Мелик-Карамова до проспекта Комсомольского). На эти цели бюджет ХМАО выделил 440 млн рублей, мэрия готова потратить из муниципальной казны 60 млн рублей.
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Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Илья Варламов, побывавший в Югре летом 2015 года, написал в своем блоге, что Сургут выделяется на всю Россию своими заборами «поросячьего цвета». «Весь город в заборах. Каждый тротуар, каждый газончик надежно защищен забором. Каждый забор надежно защищен краской цвета молодой свинки… Все газоны… Ограды мостов… Главный офис Сургутнефтегаза. Разделительный барьер на дороге… Во дворах… В самом центре и на окраинах. Поросячие заборчики повсюду. Никто не знает, зачем они нужны. Никто не знает, почему все заборы красят именно в такой цвет. Сургутский заборчик смело может считаться неофициальным символом города», — прокомментировал блогер-урбанист.