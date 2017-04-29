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29 апреля 2017
28 апреля 2017
10:30  29 апреля 2017 0

Мощный оползень накрыл несколько домов в Киргизии. Погибших могут быть десятки

Скорая помощь, 03, скорая помощь
Пострадало много людейФото: depositphotos.com

На юге Киргизии с горного склона сошел оползень объемом один миллион кубометров утром в субботу, 29 апреля. Земляной массой накрыло сразу шесть одноэтажных жилых домов в селе Аю Ошской области.

В зданиях в момент ЧП было 24 человека, предварительные данные сообщает агентство Nation News. Пока известно о четырех погибших

На место происшествия отправили группу в составе 33 спасателей.

Татьяна Трушина
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