10:30 29 апреля 2017 0

Пострадало много людей Фото: depositphotos.com

На юге Киргизии с горного склона сошел оползень объемом один миллион кубометров утром в субботу, 29 апреля. Земляной массой накрыло сразу шесть одноэтажных жилых домов в селе Аю Ошской области.

В зданиях в момент ЧП было 24 человека, предварительные данные сообщает агентство Nation News. Пока известно о четырех погибших

На место происшествия отправили группу в составе 33 спасателей.