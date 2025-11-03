В РФ заявили об уничтожении одной из крупнейших ТЭС на Украине

Российские войска нанесли удар по крупнейшей ТЭС в Ивано-Франковской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российские войска уничтожили одну из крупнейших теплоэлектростанций на Украине — Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. В результате удара электроснабжение было ограничено на всей территории, подконтрольной Киеву. Информацию об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины — Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, военкор отметил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боепитания, военным базам и аэродромам, а также по железнодорожным узлам. По его словам, противник признает, что система противовоздушной обороны страны не справляется с российскими атаками, интенсивность которых растет.

Продолжение после рекламы