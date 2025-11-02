В Сербии протестующие подожгли палатку сторонников Вучича и ранили сотрудника полиции

Антиправительственные протесты в Сербии переросли в беспорядки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Белграде в ходе антиправительственного митинга участники акции подожгли палатку сторонников действующего президента Александра Вучича и ранили одного сотрудника полиции. Около здания парламента произошли столкновения между оппозиционерами и проправительственными активистами, которые перебрасывались петардами и стеклянными бутылками. Об этом сообщают СМИ.

«Около здания парламента оппозиционеры устроили замес с проправительственными активистами — оппоненты начали перебрасываться петардами и стеклянными бутылками. Досталось в том числе местным полицейским», — передает RT со ссылкой на данные МВД страны в telegram-канале.

Отмечается, что силовикам удалось пресечь драки между противоборствующими группами, однако ситуация в Белграде, а также в городах Нови-Сад и Суботица, остается крайне напряженной. Поводом для новой волны протестов стала годовщина обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате которого погибли 16 человек. Оппозиция обвиняет власти в коррупции и халатности и требует отставки президента Вучича, в то время как другая группа демонстрантов выкрикивает лозунги в его поддержку.

