

В Сербии протестующие подожгли палатку сторонников Вучича и ранили сотрудника полиции

Антиправительственные протесты в Сербии переросли в беспорядки
03 ноября 2025 в 02:29
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Белграде в ходе антиправительственного митинга участники акции подожгли палатку сторонников действующего президента Александра Вучича и ранили одного сотрудника полиции. Около здания парламента произошли столкновения между оппозиционерами и проправительственными активистами, которые перебрасывались петардами и стеклянными бутылками. Об этом сообщают СМИ. 

«Около здания парламента оппозиционеры устроили замес с проправительственными активистами — оппоненты начали перебрасываться петардами и стеклянными бутылками. Досталось в том числе местным полицейским», — передает RT со ссылкой на данные МВД страны в telegram-канале. 

Отмечается, что силовикам удалось пресечь драки между противоборствующими группами, однако ситуация в Белграде, а также в городах Нови-Сад и Суботица, остается крайне напряженной. Поводом для новой волны протестов стала годовщина обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате которого погибли 16 человек. Оппозиция обвиняет власти в коррупции и халатности и требует отставки президента Вучича, в то время как другая группа демонстрантов выкрикивает лозунги в его поддержку.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе президент Сербии Александр Вучич лично координировал действия силовиков из командного центра полиции на фоне массовых протестов и беспорядков в Белграде, Нови-Саде, Нише и других городах. Министр внутренних дел Ивица Дачич призывал граждан разойтись и заявлял, что полиция применяла минимальные меры принуждения.

