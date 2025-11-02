В небе над Пензой закрыли воздушное пространство
03 ноября 2025 в 03:04
В Пензенской области введен режим «Ковер». Приняты ограничительные меры на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил губернатор региона области Олег Мельниченко.
