В Афганистане прогремело землетрясение, которое почувствовали в Казахстане и Узбекистане

Землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее 2 ноября в 23:29 по московскому времени в афганской провинции Саманган, ощутили жители соседних Казахстана и Узбекистана, сообщили МЧС этих стран. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 28 километров. Сильнее всего землетрясение проявилось в узбекской Сурхандарьинской области, где интенсивность достигла пяти баллов.

«В Сурхандарьинской области землетрясение достигло пяти баллов. В других областях толчки ощутили на уровне 2-4 баллов», — сообщило РБК со ссылкой на МЧС Узбекистана. В столице страны Ташкенте подземные толчки составили 2-3 балла.

Афганское землетрясение также почувствовали жители южных районов Казахстана, сообщило МЧС республики. По информации экстренных служб, в городе Шымкент интенсивность толчков составила два балла. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения в Узбекистане и Казахстане на момент публикации не сообщалось.

