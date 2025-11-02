Какая погода поджидает россиян грядущей зимой: главные прогнозы и предупреждения

Характер погоды в предстоящую зиму будет изменчивым Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Предстоящая зима в России обещает стать холоднее прошлогодней, однако паниковать и спешно доставать самые теплые вещи не стоит. Синоптики прогнозируют умеренное похолодание, а общий температурный фон ожидается примерно на уровне прошлых лет. При этом зима преподнесет россиянам немало сюрпризов в виде аномальных явлений и резких перепадов температур. Подробнее о погоде в регионах — узнаете из материала URA.RU.

Каким будет декабрь 2025 года

Первый месяц календарной зимы многих удивит. Декабрь 2025 года начнется с аномально высоких температур, особенно в Центральной России и Поволжье. Синоптики прогнозируют, что положительные значения термометров будут регулярно чередоваться с отрицательными, создавая нестабильную погодную картину.

Вторжения циклонов будут сменяться резкими потеплениями. Аномального понижения температур ждут во многих регионах: от Мурманской области до Краснодарского края.

Такие температурные качели приведут к обильным осадкам в виде мокрого снега. Это явление представляет серьезную опасность для инфраструктуры. Коммунальные службы уже готовятся к возможным аварийным ситуациям и усиливают дежурные бригады.

Зима в Москве

Традиционно метеорологическая зима, характеризующаяся переходом среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям, приходит в Москву 13 ноября. Однако в 2025 году ее наступление сдвигается на более поздний срок — не ранее третьей декады последнего месяцы осени.

На обильные осадки москвичам рассчитывать не стоит

При климатических нормах на грани температурных рекордов — почти без осадков — декабрь и январь принесут в столицу РФ относительное затишье. Среднемесячные температурные показатели превысят норму: в декабре ожидается положительная аномалия в два градуса, тогда как в январе отклонение составит три градуса.

В Москве наиболее суровые погодные условия в текущем зимнем сезоне придутся на февраль: метеорологи прогнозируют как традиционные снегопады, так и смешанные осадки в виде мокрого снега, а также представляющие опасность ледяные дожди. Согласно прогнозам, объем выпадающих осадков превысит климатическую норму в два раза. Между тем, в феврале сохранится аномально высокая температура воздуха.

Зима в Петербурге

Как правило, к началу ноября в Петербурге уже выпал снег, а столбики термометров опустились ниже нуля. Но в этот раз осень задержалась: заморозки фиксируют редко и только в ночные часы, днем держится устойчивый плюс, не отступают дожди. Такая погода продержится, ориентировочно, минимум до 10-го числа.

Петербуржцам не избежать оттепелей, уверены метеорологи

В регионе прослеживается тенденция перемещения циклонов с акватории Атлантического океана, сопровождающаяся поступлением теплых воздушных масс, что обуславливает установление теплой погоды. При различных вариациях температурного режима — с незначительным похолоданием или потеплением — в перспективе ожидаются температурные показатели, достигающие от +7 до +13 градусов на территории Ленинградской области. В Санкт-Петербурге в ближайшие дни температура также превысит отметку в 10 градусов.

По данным местного ЦГМС, в декабре температурные показатели в северной столице будут на 2–3 градуса выше нормы, удерживаясь вблизи нулевой отметки. Прогнозируется выпадение обильных осадков в форме дождя и мокрого снега. Это сочетание факторов будет способствовать образованию гололедицы.

Аномальные температуры в регионах

Повышенные температурные показатели ожидаются практически повсеместно. Единственным исключением станут черноморское побережье Кавказа и акватория Черного моря, где значения могут опуститься ниже нормы на 1–2 градуса. Вместе с тем, специалисты обозначили отдельные регионы РФ, в которых с наибольшей вероятностью прогнозируются аномально низкие температуры. Местами могут фиксироваться рекордные значения последних десятилетий.

Сибирский федеральный округ

В Сибири ожидаются затяжные 40-градусные морозы

Наиболее критическое положение прогнозируется на территории Сибирского федерального округа. В зону повышенной опасности попадают Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области, а также Республика Тыва. Метеорологи предупреждают о длительных периодах аномально низких температур, столбик термометра может опуститься до отметки -40°C и ниже.

Дальневосточный федеральный округ

Суровые зимние условия ожидаются в Дальневосточном федеральном округе. Наибольшему воздействию арктических вторжений подвергнутся Магаданская область, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Наряду с экстремально низкими температурами прогнозируются интенсивные снегопады и метели, что создаст серьезные препятствия для транспортного сообщения и может вызвать нарушения в работе систем электроснабжения.

Уральский федеральный округ

За работой людей на открытых площадках будут присматривать с особой тщательностью

Аномальные морозы не обойдут стороной и Уральский федеральный округ. Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, Тюменской области предстоит столкнуться с затяжными периодами экстремально низких температур и порывистыми ветрами. Для данных территорий первостепенной задачей становится обеспечение бесперебойного функционирования нефтегазового сектора и недопущение чрезвычайных ситуаций на энергетических объектах.

Северо-Западный федеральный округ

Территория, невзирая на относительно мягкие климатические условия, также не застрахована от возникновения ряда сложностей. Арктические воздушные массы могут оказать воздействие на Архангельскую область, Республику Коми и Ненецкий автономный округ. Несмотря на то что вероятность экстремального похолодания остается незначительной, длительное сохранение пониженных температур способно спровоцировать сбои в работе отопительных систем и нарушения транспортного сообщения.

Как подготовиться к изменчивой погоде

У жителей центральной России есть возможность продлить осенние прогулки

Эксперты советуют отдавать предпочтение многослойной одежде, что позволит оперативно приспосабливаться к переменчивым метеоусловиям. Целесообразно использовать влагозащитную верхнюю одежду и обувь с водонепроницаемыми свойствами.