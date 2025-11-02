Какая погода поджидает россиян грядущей зимой: главные прогнозы и предупреждения
Характер погоды в предстоящую зиму будет изменчивым
Предстоящая зима в России обещает стать холоднее прошлогодней, однако паниковать и спешно доставать самые теплые вещи не стоит. Синоптики прогнозируют умеренное похолодание, а общий температурный фон ожидается примерно на уровне прошлых лет. При этом зима преподнесет россиянам немало сюрпризов в виде аномальных явлений и резких перепадов температур. Подробнее о погоде в регионах — узнаете из материала URA.RU.
Каким будет декабрь 2025 года
Первый месяц календарной зимы многих удивит. Декабрь 2025 года начнется с аномально высоких температур, особенно в Центральной России и Поволжье. Синоптики прогнозируют, что положительные значения термометров будут регулярно чередоваться с отрицательными, создавая нестабильную погодную картину.
Вторжения циклонов будут сменяться резкими потеплениями. Аномального понижения температур ждут во многих регионах: от Мурманской области до Краснодарского края.
Такие температурные качели приведут к обильным осадкам в виде мокрого снега. Это явление представляет серьезную опасность для инфраструктуры. Коммунальные службы уже готовятся к возможным аварийным ситуациям и усиливают дежурные бригады.
Зима в Москве
Традиционно метеорологическая зима, характеризующаяся переходом среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям, приходит в Москву 13 ноября. Однако в 2025 году ее наступление сдвигается на более поздний срок — не ранее третьей декады последнего месяцы осени.
На обильные осадки москвичам рассчитывать не стоит
При климатических нормах на грани температурных рекордов — почти без осадков — декабрь и январь принесут в столицу РФ относительное затишье. Среднемесячные температурные показатели превысят норму: в декабре ожидается положительная аномалия в два градуса, тогда как в январе отклонение составит три градуса.
В Москве наиболее суровые погодные условия в текущем зимнем сезоне придутся на февраль: метеорологи прогнозируют как традиционные снегопады, так и смешанные осадки в виде мокрого снега, а также представляющие опасность ледяные дожди. Согласно прогнозам, объем выпадающих осадков превысит климатическую норму в два раза. Между тем, в феврале сохранится аномально высокая температура воздуха.
Зима в Петербурге
Как правило, к началу ноября в Петербурге уже выпал снег, а столбики термометров опустились ниже нуля. Но в этот раз осень задержалась: заморозки фиксируют редко и только в ночные часы, днем держится устойчивый плюс, не отступают дожди. Такая погода продержится, ориентировочно, минимум до 10-го числа.
Петербуржцам не избежать оттепелей, уверены метеорологи
В регионе прослеживается тенденция перемещения циклонов с акватории Атлантического океана, сопровождающаяся поступлением теплых воздушных масс, что обуславливает установление теплой погоды. При различных вариациях температурного режима — с незначительным похолоданием или потеплением — в перспективе ожидаются температурные показатели, достигающие от +7 до +13 градусов на территории Ленинградской области. В Санкт-Петербурге в ближайшие дни температура также превысит отметку в 10 градусов.
По данным местного ЦГМС, в декабре температурные показатели в северной столице будут на 2–3 градуса выше нормы, удерживаясь вблизи нулевой отметки. Прогнозируется выпадение обильных осадков в форме дождя и мокрого снега. Это сочетание факторов будет способствовать образованию гололедицы.
Аномальные температуры в регионах
Повышенные температурные показатели ожидаются практически повсеместно. Единственным исключением станут черноморское побережье Кавказа и акватория Черного моря, где значения могут опуститься ниже нормы на 1–2 градуса. Вместе с тем, специалисты обозначили отдельные регионы РФ, в которых с наибольшей вероятностью прогнозируются аномально низкие температуры. Местами могут фиксироваться рекордные значения последних десятилетий.
Сибирский федеральный округ
В Сибири ожидаются затяжные 40-градусные морозы
Наиболее критическое положение прогнозируется на территории Сибирского федерального округа. В зону повышенной опасности попадают Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области, а также Республика Тыва. Метеорологи предупреждают о длительных периодах аномально низких температур, столбик термометра может опуститься до отметки -40°C и ниже.
Дальневосточный федеральный округ
Суровые зимние условия ожидаются в Дальневосточном федеральном округе. Наибольшему воздействию арктических вторжений подвергнутся Магаданская область, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Наряду с экстремально низкими температурами прогнозируются интенсивные снегопады и метели, что создаст серьезные препятствия для транспортного сообщения и может вызвать нарушения в работе систем электроснабжения.
Уральский федеральный округ
За работой людей на открытых площадках будут присматривать с особой тщательностью
Аномальные морозы не обойдут стороной и Уральский федеральный округ. Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, Тюменской области предстоит столкнуться с затяжными периодами экстремально низких температур и порывистыми ветрами. Для данных территорий первостепенной задачей становится обеспечение бесперебойного функционирования нефтегазового сектора и недопущение чрезвычайных ситуаций на энергетических объектах.
Северо-Западный федеральный округ
Территория, невзирая на относительно мягкие климатические условия, также не застрахована от возникновения ряда сложностей. Арктические воздушные массы могут оказать воздействие на Архангельскую область, Республику Коми и Ненецкий автономный округ. Несмотря на то что вероятность экстремального похолодания остается незначительной, длительное сохранение пониженных температур способно спровоцировать сбои в работе отопительных систем и нарушения транспортного сообщения.
Как подготовиться к изменчивой погоде
У жителей центральной России есть возможность продлить осенние прогулки
Эксперты советуют отдавать предпочтение многослойной одежде, что позволит оперативно приспосабливаться к переменчивым метеоусловиям. Целесообразно использовать влагозащитную верхнюю одежду и обувь с водонепроницаемыми свойствами.
Между тем, повышенные температурные показатели несут определенные преимущества: происходит снижение нагрузки на отопительные системы, облегчается функционирование транспортной инфраструктуры. Тем не менее синоптики рекомендуют отслеживать региональные прогнозы, так как даже на фоне общего температурного роста не исключены непродолжительные периоды ухудшения метеорологической обстановки.
