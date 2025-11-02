Трамп отстранился от дискуссии о замороженных активах РФ
03 ноября 2025 в 04:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии своего участия в переговорах, касающихся замороженных активов РФ. По словам главы Белого дом, он не вовлечен в дискуссии относительно судьбы заблокированных российских средств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
