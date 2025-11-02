Мощное землетрясение произошло в северных районах Афганистана

Магнитуду подземных толчков в эпицентре оценили в семь баллов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территории Афганистана в ночь на 3 ноября произошло мощное землетрясение, передает мониторинговый центр МЧС республики. Подземные толчки, но с меньшей магнитудой, также были зафиксированы в Узбекистане.

«В Афганистане произошло землетрясение. Магнитуда: 6,8. Глубина: 30 км, Эпицентр: провинция Саманган», — указано в telegram-канале ведомства.

По оперативной информации, интенсивность подземных толчков на узбекистанской территории варьировалась следующим образом: в Сурхандарьинской области зафиксировано пять баллов, в Кашкадарьинской — от трех до четырех баллов, в пяти других регионах отмечена трехбалльная активность, а в столице республики — от двух до трех баллов.

На данный момент информация о пострадавших гражданах и разрушениях отсутствует. Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) определили магнитуду землетрясения на уровне 6,3.