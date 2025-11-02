Логотип РИА URA.RU
В Афганистане прогремело мощное землетрясение, толчки дошли до Казахстана: что известно

03 ноября 2025 в 04:45
Землетрясение в Афганистане дошло до соседних государств

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане в ночь с воскресенья на понедельник. Толчки ощутили жители Казахстана на расстоянии 750 километров от эпицентра, а также Узбекистана. Подробнее о колебаниях читайте в материале URA.RU.

Землетрясение произошло в Афганистане вечером 2 ноября

Глубина очага находится на отметке примерно в десять километров

Фото: Илья Московец © URA.RU

Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы 2 ноября в 23:29 по московскому времени (20:28:59 UTC) в Афганистане. Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах к юго-юго-западу от города Хульм в провинции Балх и 45 километрах к юго-востоку от Мазари-Шарифа, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). 

Где ощущались толчки от землетрясения

Толчки наблюдались в столице Афганистана в Кабуле. Расстояние от эпицентра составляет около 270 км. Также сейсмическую активность ощутили жители Туркестанской области Казахстана, где интенсивность составила примерно два балла. Это 650–750 километров — до городов Шымкент и Туркестан. Наиболее ощутимые подземные толчки были зафиксированы на территории Сурхандарьинской области Узбекистана, где сила землетрясения составила пять баллов.

Землетрясения в Афганистане происходят часто

Произошедшее в августе в Афганистане землетрясение унесло жизни более двух тысяч человек

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сейсмическое событие произошло лишь спустя два месяца после разрушительного подземного толчка силой 6,0 балла, зарегистрированного в восточных районах Афганистана 31 августа. Тогда погибли более 2200 человек.

Сейсмическая активность на территории Афганистана происходит регулярно, в особенности в зоне горной системы Гиндукуш, где находится стык Евразийской и Индийской литосферных плит. По словам Брайана Бапти, специалиста-сейсмолога Британской геологической службы, с начала двадцатого столетия в северо-восточных областях Афганистана было зафиксировано двенадцать землетрясений, магнитуда которых превышала семь баллов, пишет The Times of India.

