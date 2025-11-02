БПЛА почти на час прервал работу аэропорта в Германии

Из-за дрона пришлось перенаправить рейсы в другие авиагавани Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Аэропорт немецкого города Бремен приостановил работу почти на час из-за появления беспилотника вблизи воздушной гавани. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

БПЛА заметили совсем рядом с аэропортом около 21:30 по мск. Авиадиспетчерская служба сразу же прекратила взлеты и посадки. Полеты возобновились лишь в 22:22 мск. Кто управлял дроном, пока неизвестно, отметили в полиции.

Из-за инцидента пришлось перенаправить рейс из Лондона в Бремен в аэропорт Гамбурга. Информации о других задержках или отменах рейсов не поступало.

Продолжение после рекламы