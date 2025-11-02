Кремль ответил на вопрос, будет ли прямая линия с Путиным
03 ноября 2025 в 04:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В настоящее время ведется активная подготовка к предстоящей прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
