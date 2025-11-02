В Судже при проведении поисковых мероприятий найдено тело обнаженной женщины

Поисковики сделали страшную находку в частном доме в Судже Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ходе поисковых работ в частном доме в Судже было обнаружено тело обнаженной женщины. Находка была сделана в гостиной на матрасе. Об этом сообщил представитель Министерства обороны РФ.

«На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина. Она находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате», — рассказал старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам представителя ведомства, тело пролежало долгое время, поэтому сразу установить причину смерти не удалось. Позднее экспертиза Главного военного следственного управления СК России показала, что женщина погибла от взрывных травм. Поисковые мероприятия проводятся на территории, освобожденной от украинских формирований после их наступления в августе 2024 года.

