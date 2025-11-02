В европейской стране заметили катер с флагом ЧВК «Вагнер»

Инцидент на пограничной реке вызвал реакцию эстонских властей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Эстонии заметили катер с флагом ЧВК «Вагнер», который проплыл по пограничной реке Нарве. Об этом сообщил МИД страны со ссылкой на некие фотографии и видеоматериалы.

«По реке Нарве проплыл катер береговой охраны с флагом ЧВК „Вагнер“. Эти данные основаны на поступившей информации, фотографиях и видеоматериалах», — сообщил МИД Эстонии в соцсети X.

В эстонском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что внимательно следят за действиями российских пограничников и все происходящее на реке находится под их «бдительным надзором». По данным местного телерадиовещания ERR, катер был замечен 2 ноября. Река Нарва протекает по границе Эстонии и России, разделяя эстонский город Нарва и российский Ивангород.

Продолжение после рекламы