Трамп опроверг информацию о поставках «Томагавков» Украине
03 ноября 2025 в 04:21
Глава Белого дома опроверг информацию о возможных поставках ракет "Томагавк" украинской стороне. По его словам, подобные планы не находятся на рассмотрении американской администрации. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
