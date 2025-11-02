Логотип РИА URA.RU
Кремль заявил о трудностях в подготовке прямой линии с Путиным

03 ноября 2025 в 04:35
Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую прямую линию

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Подготовка к проведению прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в самом разгаре. Но сам процесс очень непростой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, она [подготовка] идет. Идет полным ходом, это сложный процесс», — сказал Песков. Вопрос ему задал корреспондент ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Кремля сообщал, что сроки встречи между Путиным и президентом США Дональдом Трампом еще не определены. Но подготовка к переговорам уже ведется.

