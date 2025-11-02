Европу ждет крах при изъятии всех активов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Европа заложила «финансовую и политическую бомбу под собственный фундамент», одобрив идею «репарационного кредита» за счет российских активов. Об этом заявляет издание Strategic Culture.

«Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», — отмечается в материале Strategic Culture. Единственный способ для Европы защитить своих налогоплательщиков — добиться поражения России на поле боя и получить от нее огромные репарации. Этот план звучит абсурдно «от начала и до конца» для любого здравомыслящего человека, подчеркивается в статьею

Россия обладает преимуществом на поле боя, и в случае отказа Украины от переговоров Киев столкнется с разрушительными последствиями, утверждают в Strategic Culture. Изъятие российских активов станет проигрышем не только в экономическом, но и в политическом плане. После одобрения этой схемы Европа получит для России имидж «вора и лицемера», предупреждает издание.

