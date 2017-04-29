{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 апреля 2017
28 апреля 2017
27 апреля 2017
17:44  29 апреля 2017 0

В Перми школьники и студенты вышли на акцию протеста. ФОТО

Митинг Надоел. Пермь
На митинг «#Надоел», организованный движением «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, пришли около 70 человекФото: Алексей Глазырин © URA.RU

На митинг «#Надоел», организованный движением «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, пришли около 70 человек. Акция состоялась в субботу, 29 апреля, в Саду камней, хотя ее заявители хотели провести мероприятие на одной из центральных площадок города.

Как и митинг против коррупции, акция «#Надоел» собрала большой процент молодых людей — студентов и школьников. Прийти смогли не все желающие — как сообщают в соцсетях, учеников лицея №4 заперли в актовом зале, чтобы они не попали на протестное мероприятие.

В целом, митинг прошел спокойно. Собравшиеся выступали против коррупции, цензуры, войны на Донбассе и в Сирии, а также требовали допустить кандидатов от оппозиции на президентские выборы. Пермский активист Алексей Бессонов признался, что сначала вместо акции протеста хотел поехать на шашлыки, но все же решил, что нельзя пропускать подобные массовые мероприятия. Он даже продемонстрировал собравшимся купленное мясо

Общественное движение «Открытая Россия» было создано по инициативе Михаила Ходорковского в 2001 году. Митинги движения также проходят в Екатеринбурге и Челябинске.

1/5
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров