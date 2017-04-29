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29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:16  29 апреля 2017 0

В Екатеринбурге на митинг #Надоел пришли сторонники Соколовского и дальнобойщики. Есть задержанные. ФОТОРЕПОРТАЖ

Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, площадь труда, полиция, памятник, татищев и де генин
На митинге "Открытой России" силовиков было не намного меньше, чем участниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

В субботу, 29 апреля, в центре Екатеринбурга прошел митинг «#Надоел» организованный движением «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Акция протеста, собравшая на площади Труда и оппозиционеров, и защитников блогера Руслана Соколовского, и протестующих дальнобойщиков, проходила под жестким контролем сотрудников полиции, которых для столь немногочисленного мероприятия собралось немало.

Территория возле памятника Татищеву и де Геннину была огорожена невысоким забором. Внутрь можно было попасть только с двух сторон и только через рамку металлодетектора с обязательным досмотром сумок и карманов полицией. Там же работал и представитель регионального министерства общественной безопасности, который заставлял участников акции разворачивать на входе транспаранты. С агитацией против действующей власти на площадку не пускали.

Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, полиция, проверка на входе, обыск, полицейский досмотр
Всех, кто желал попасть на митинг, тщательно досматривали сотрудники полиции. Они же предупреждали горожан о недопустимости нарушения общественного порядка
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всего на площади собралось несколько десятков человек. Среди них были и противники закона о защите прав верующих, и защитники блогера Соколовского, и бастующие против системы «Платон» дальнобойщики, и собственно, сами организаторы митинга. Причем себя они называют лишь сторонниками движения «Открытая Россия», а сами представляют движение «Екатеринбург за свободу» и партию «ПАРНАС». Они же предлагали участникам написать письмо на имя президента России Владимира Путина с требованием или просьбой.

«У каждого свое „надоело“. Кому-то надоело состояние дорог в городе, кому-то — рост тарифов на коммунальные услуги, кому-то — что-то еще. Мы предлагаем жителям написать об этом, потом эти письма будут отправлены в администрацию президента», — рассказывал «URA.RU» представитель «Открытой России» Егор Савин.

В стороне, возле нескольких автобусов и грузовиков с грозной надписью «ОМОН» стояли представители патриотического движения «НОД», наблюдая за всем происходящим на площади. А вот другой патриот — пожилой мужчина с плакатом «Путин, родина, единство» — решил в стороне не оставаться. Он прошел через рамки металлодетекторов на площадку и развернул проправительственный плакат, после чего силовики попросили его покинуть площадь, чтобы не допустить конфликтов с участниками митинга. Через некоторое время мужчина вернулся без плаката, но вместо этого стал выкрикивать лозунги. Правда, договорить ему так и не дали — на этот раз его задержала полиция.

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Некоторые участники акции были возмущены досмотром личных вещей полицией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Он, к слову, стал не единственным, кто привлек внимание силовиков. Еще одним задержанным стал мужчина, которому удалось пронести на площадку небольшой «антиправительственный» плакат.

Екатеринбург, напомним, стал одним из немногих крупных городов, в которых власти согласовали митинг «Открытой России». Как пояснял агентству Савин, министерство общественной безопасности вовремя не ответило на заявку активистов. Согласно закону, в таком случае заявка юридически считается согласованной.

Сергей Демин
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