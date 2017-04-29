{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 апреля 2017
28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
15:14  29 апреля 2017 0

В Челябинске прошел пикет сторонников Ходорковского. ФОТО

Пикет Надоело. Необр. Челябинск
Эрнест Лукманов получил квоту на 100 человек, но пришло в три раза меньшеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пикет «#Надоел», организованный движением беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия» прошел в Челябинске 29 апреля, в субботу, в сквере имени Колющенко. Несмотря на заявленную организатором пикета Эрнестом Лукмановым квоту в 100 человек, на пикет пришли около 30 участников, передает корреспондент «URA.RU». Порядок и безопасность обеспечивали многочисленные силы полиции.

В целом пикет прошел спокойно. «Когда будут честные выборы? Когда будут независимые СМИ?» — такие вопросы адресовали главе государства участники пикета, собрав обращения от граждан. Сквер имени Колющенко, а также площадка в парке Тищенко стали местами для проведения массовых акций в Челябинске. Власти объяснили этот выбор тем, что здесь удобнее всего обеспечивать безопасность. В сквере Колющенко ранее прошла акция памяти организованная «Единой Россией» и митинг движения «Стоп-ГОК» с участием Алексея Навального.

Общественное движение «Открытая Россия» было создано по инициативе Михаила Ходорковского в 2001 году. Пикеты движения также проходят в Екатеринбурге и Перми. В столице Прикамья школьники жалуются, что их не выпускают из лицея. Как считают подростки, им хотят помешать участвовать в акции.

1/6
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров