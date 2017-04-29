15:06 29 апреля 2017 0

Школьников не отпускают без родителей Фото: Twitter Аньчоус

В социальных сетях обсуждают, что учеников лицея №4 в Перми не выпускают из актового зала для того, чтобы они не пошли на акцию «Надоел», организованную «Открытой Россией» Михаила Ходорковского.

О том, что происходит в лицее, школьники рассказывают онлайн в своих аккаунтах. У одной из учениц подозрения о том, что их не хотят отпускать на акцию, закрались после того, как выяснилось, что им поставили на субботу 8 или даже 9 уроков. «Вчера сидишь у директора и разговариваешь по поводу митингов, а сегодня в лицее по 8-9 уроков. Совпадение? Не думаю», — написала девушка под ником «Аньчоус». Судя по страничке девочки, она придерживается оппозиционных взглядов.

Лицеистам сказали, что они пробудут в зале до 17.00, где ребятам проводят «лекцию/дебаты об идеальном государстве». Без родителей никого не выпускают.

С директором лицея №4 связаться не удалось — телефон приемной не отвечал.