22:20 29 апреля 2017 2

Евгений Куйвашев насладился поездкой в Качканар Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает укреплять взаимоотношения с элитными группами. Свой выходной глава региона посвятил поездке на территорию присутствия холдинга «Евраз» — в Качканар. «Потрясающе красивый город с невероятным ландшафтом», — охарактеризовал Евгений Владимирович муниципалитет, в котором из почти 43 тысяч жителей около шести тысяч — трудятся на градообразующем предприятии «Евраз Качканарский ГОК». Евгений Куйвашев был в самом молодом городе области впервые, и его здесь ждали.

Здесь, за 250 км от Екатеринбурга, неожиданный выбор главой региона муниципалитета для поездки объяснили ностальгией. «Наша школа была реконструирована как раз при Куйвашеве — в 2013 году. Глава региона изыскивал деньги специально для замороженного объекта. Так что, видимо, специально приехал проверить», — рассказывают в самом старом (55 лет) и большом учебном заведении города, куда глава региона заглянул первым делом.

Дети ждали губернатора Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В школе его присутствия ждали на «уроке мужества», который прошел в актовом зале с участием почти 500 человек: учащихся, учителей и ветеранов. Последние перед самым выступлением главы региона признались журналистам, что имеют вопросы. «Что будет в перспективе с Качканаром? Из земли ведь вычерпывается в конце-концов все. Говорят про курорт — но это занятость для трех сотен. А остальным тысячам семей — чем заниматься? Говорят — будут проекты, будут инвесторы, но не будет этого — до сих пор так и не случилось», — рассуждал приглашенный ветеран Владимир Кусов.

Ответ на его вопрос журналисты получат через пару часов из уст вице-президента «Евраза» Максима Андриасова. У градообразующего предприятия в разработке сразу два крупных проекта: первый — развитие цеха хвостового хозяйства. Второй — инвестиционное решение по нему сейчас принимается — развитие Собственно-Качканарского месторождения.

«Мы понимаем, что от реализации этих проектов Качканарского ГОКа зависит, в том числе, и развитие города. Поскольку мы неоднократно заявляли, что не рассматриваем развитие предприятия Качканара. Мы работаем в этом городе и хотим быть ему полезными», — рассказал топ-менеджер журналистам.

Куйвашев прочитал стихи Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Его ответ дополнил и врио губернатора. «Нам необходимо выработать стратегию совместно с муниципальным образованием, с градообразующим предприятием и понять, какие отрасли и виды деятельности необходимо развивать. Нужно принять участие в формировании заявки на получение статуса территории опережающего развития. Качканар имеет на это все шансы — мы включимся со всеми нашим министерством экономики, нашими экспертами и градообразующим предприятием. Как только стратегия будет подготовлена — будем незамедлительно ее реализовывать», — пообещал Евгений Куйвашев.

Вопросы в школе были и у детей, правда, кроме должности ничего конкретного о врио губернатора школьники вспомнить не смогли. Семиклассники признались, что «хотели бы вложений губернатора в инфраструктуру, дороги („там асфальт сошел со снегом“), детские площадки во дворах и развлекательный центр».

В школе были рады губернатору Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Встреча, однако, диалога не предполагала: 15 минут глава региона рассказывал детям и ветеранам о празднике Великой Победы, уральском добровольческом танковом корпусе и шествии «Бессмертный полк». Напоследок Евгений Куйвашев посоветовал школьникам посмотреть фильмы «Битва за Севастополь», «28 панфиловцев», «Сталинград», а затем прочитал стих уральского поэта Михаила Созинова: «Я из ржаной муки замешан».

«Земная правда выстрадана нашим народом — воином и тружеником. Она завещана нам, ныне живущим, поэтому наша святая обязанность беречь правду о Великой Отечественной войне, заботиться о наших ветеранах. И самое главное — быть достойными их подвига. Я поздравляю всех с приближающимся днем победы. Всем нам мира, добра и процветания!», — пожелал Куйвашев, после чего прошел по кабинетам и взглянул на школьный бассейн (дорожки здесь 24,90, а не стандартные 25 метров).

Сразу после школы Евгений Куйвашев посетил качканарский парк «Строитель».

Здесь он под «гимн молодежи» возложил цветы к мемориалу погибшим афганцам и сфотографировался с детьми в футболках «Молодежной думы» и спецовках «Евраза», а затем посадил три клена — за моряков, пограничников и десантников.

«Кто если не мы — единая команда/ кто если не мы — науки пропаганда/ кто если не мы заставим биться сильных/ кто если не мы — свободная Россия», — неслось в это время из колонок.

Куйвашев посадил три клена Фото: Алексей Колчин © URA.RU

«Единая команда» врио губернатора в этот день состояла из министра природных ресурсов Алексея Кузнецова, министра промышленности Сергея Пересторонина, вице-губернатор Александра Высокинского и депутата Заксобрания Сергея Никонова. Всем составом они сначала отправились на разговор в администрацию города, а после на Северный карьер Качканарского ГОКа, существующий здесь с 1971 года.

«Евраз» планирует Северный карьер глубиной 220 метров разработать еще примерно на столько же. Этой разработки хватит на ближайшие 17 лет. Еще в трех карьерах ресурса может хватить и на более долгий срок.

Благодаря разработке Собственно-Качканарского месторождения ГОК планирует обеспечить себя работой еще примерно на 120-140 лет. Для этого, впрочем, придется решить и другой немаловажный вопрос — переместить буддистский монастырь с горы Качканар.

Областная позиция по этому поводу не поменялась, признался Евгений Куйвашев: «Мы уважаем все конфессии и религии. Мы готовы максимально помочь им обустроить новый храм и мы обязательно это сделаем, чтобы не ущемлять чувства верующих. Но для того, чтобы ГОК и город развивался — конечно, нужно готовить соответствующую перспективную площадку. мы обязательно сделаем все, чтобы разрешить эту ситуацию».