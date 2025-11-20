«Водил толпами»: соседи рассказали об учителе-душителе из Екатеринбурга

Мужчину уволили из школы, в которой он проработал около пяти лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Учитель из Екатеринбурга Кирилл (имя изменено) мог водить сразу по два-три ребенка в квартиру, где затем, предположительно, душил их пакетом за деньги. Об этом URA.RU рассказали соседи Кирилла.

«Водил толпами к себе. Однажды он поднимался в свою квартиру с тремя школьниками. Видела, он и по двое приводил. Что он там с ними делал, не знаю. Надеюсь, дети не пострадали», — сказала собеседница агентства.

По словам второго собеседника, Кирилл неприветлив. «Он как будто бы подзапустил себя. Порой он выглядит очень неопрятно», — пояснил сосед.

По данным URA.RU, против Кирилла возбуждено уголовное дело по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Следствие считает, что мужчина приводит учеников домой под предлогом проверки музыкальных инструментов, а потом предлагал за деньги «испытания на выносливость». Кирилл брал пакет, надевал жертве на голову и держал так около 30 минут.