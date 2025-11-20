«Водил толпами»: соседи рассказали об учителе-душителе из Екатеринбурга
Мужчину уволили из школы, в которой он проработал около пяти лет
Учитель из Екатеринбурга Кирилл (имя изменено) мог водить сразу по два-три ребенка в квартиру, где затем, предположительно, душил их пакетом за деньги. Об этом URA.RU рассказали соседи Кирилла.
«Водил толпами к себе. Однажды он поднимался в свою квартиру с тремя школьниками. Видела, он и по двое приводил. Что он там с ними делал, не знаю. Надеюсь, дети не пострадали», — сказала собеседница агентства.
По словам второго собеседника, Кирилл неприветлив. «Он как будто бы подзапустил себя. Порой он выглядит очень неопрятно», — пояснил сосед.
По данным URA.RU, против Кирилла возбуждено уголовное дело по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Следствие считает, что мужчина приводит учеников домой под предлогом проверки музыкальных инструментов, а потом предлагал за деньги «испытания на выносливость». Кирилл брал пакет, надевал жертве на голову и держал так около 30 минут.
О странных увлечениях педагога выяснилось после того, как в Сети появился ролик из квартиры Кирилла. После скандала его уволили из школы, в которой он проработал около пяти лет. Комментариев от Кирилла и силовых структур нет.
