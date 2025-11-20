Детям не хватает мест в детсадах Екатеринбурга: где ситуация хуже всего

Около 1,2 тысячи мест не хватает в Академическом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Старой Сортировке, в Солнечном и Академическом районе образовался острый дефицит свободных мест в детских садах. Хотя в некоторых районах ситуация кардинально отличается, рассказала глава департамента образования Инна Гумбатова на коллегии горадминистрации.

«Не хватает мест в детсадах Академического — 1,2 тысячи, затем Солнечный и Светлый — 350, а также Старая Сортировка — 150», — следует из ее доклада. Больше всего мест насчитывается в учреждениях Орджоникидзевского (950), Верх-Исетского (629), Ленинского (612) и Кировского районов (325).