В Екатеринбурге на 83-м году жизни скончалась легендарный врач городской больницы №14 — Любовь Лебедева. Она стояла у истоков создания роддома ГКБ на Уралмаше. О трагедии рассказали коллектив учреждения в соцсетях.

Лебедева внесла огромный вклад в развитие акушерско-гинекологической службы Орджоникидзевского района и всего Екатеринбурга. «Она лично курировала строительство двух родильных домов: в Артемовском и, что особенно значимо для нас, — родильного дома ГКБ №14 по экспериментальному проекту, который был запущен в 1990 году. Можно сказать, что этот роддом — во многом ее детище, в стенах которого на свет появились тысячи малышей», — следует из поста.