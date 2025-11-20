Скончалась легендарный врач, создававшая один из роддомов Екатеринбурга. Фото
Лебедева скончалась на 83-м году жизни
В Екатеринбурге на 83-м году жизни скончалась легендарный врач городской больницы №14 — Любовь Лебедева. Она стояла у истоков создания роддома ГКБ на Уралмаше. О трагедии рассказали коллектив учреждения в соцсетях.
Лебедева внесла огромный вклад в развитие акушерско-гинекологической службы Орджоникидзевского района и всего Екатеринбурга. «Она лично курировала строительство двух родильных домов: в Артемовском и, что особенно значимо для нас, — родильного дома ГКБ №14 по экспериментальному проекту, который был запущен в 1990 году. Можно сказать, что этот роддом — во многом ее детище, в стенах которого на свет появились тысячи малышей», — следует из поста.
Она также была активным общественным деятелем: в 1980–1990-е годы избиралась депутатом областного и городского советов народных депутатов. За многолетний труд ее удостоили многочисленными наградами, включая почетные грамоты губернатора и правительства Свердловской области. В 2010 году возглавляемый ею коллектив акушерско-гинекологической службы получил премию «Медицинский Олимп» в номинации «Коллектив года».
