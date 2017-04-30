{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 апреля 2017
29 апреля 2017
13:40  30 апреля 2017 0

Режиссер Оливер Стоун готовит фильм про Путина. «США объявили его заклятым врагом»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Американский режиссер снимает фильм про Владимира ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер Оливер Стоун рассказал о работе над документальным фильмом про президента России Владимира Путина. Вскоре картина, которая больше похожа на большое интервью, выйдет в американский прокат.

«Господин Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и поскольку Соединенные Штаты объявили его врагом — заклятым врагом — думаю, очень важно послушать, что он хочет сказать», — рассказал в интервью The Sydney Morning Herald Оливер Стоун.

Режиссер отметил, что представит в своей ленте точку зрения, которую американцы еще не слышали, пишет RT. По мнению Стоуна, комментарии российского президента дают иной взгляд на известные события, которые ранее освещали в США лишь с позиции стран Запада. Кроме того, Стоун убежден, что Россия не вмешивалась в выборы президента США. разговоры об этом он считает политической войной демократов.

Съемочная группа, по уверению режиссера, за два года встречалась с Владимиром Путиным четыре раза, добавляет информагентство Nation News.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров