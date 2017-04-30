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30 апреля 2017
29 апреля 2017
22:49  30 апреля 2017 0

Польша отозвала из США консула, опубликовавшего фото президента Евросовета в образе офицера СС

Соцсети. Екатеринбург, ВКонтакте, социальные сети, Facebook, инстаграм, instagram, ярлык, фэйсбук
У польского дипломата взломали соцсетиФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

МИД Польши вынужден был отозвать своего консула из США Марию Сзонерт-Биниенду после публикации в соцсетях фотографии президента Европейского совета Дональда Туска в образе офицера СС. Сама консул заявляет, что не публиковала никаких «фашистских» снимков, а ее страница в Facebook была взломана.

На странице польского консула недавно был выложен отредактированный снимок Туска в форме офицера СС, сообщает RT. Сама консул заявляет, что ее страница была взломана хакерами. «Я не делала фото Дональда Туска как служащего СС. Я против пропаганды идеологии и символов СС», — заявила консул, работавшая в городе Акрон штата Огайо. Как пишет телеканал со ссылкой на Associated Press, дальнейшие решения по работе консула будут приняты после возвращения главы МИД Польши Витольда Ващиковского из Австралии.

Нина Калинина
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