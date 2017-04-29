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Главные новости ЯНАО
11:55  01 мая 2017 0

На заброшенном заводе в центре Надыма погиб ребенок

Ребенок погиб на территории заброшенного завода крупнопанельного домостроения в центре города

В Надыме разбился ребенок на территории заброшенного завода крупнопанельного домостроения в центре города. ЧП произошло в воскресенье, 30 апреля.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ Ямала, следователи работают на месте трагедии, проводится осмотр места происшествия и опрос свидетелей. Погибшим оказался ученик третьего класса. По предварительной информации, это был несчастный случай — мальчик играл с другими детьми, перебираясь по перекрытиям.

Подробности могут быть озвучены позже.

В соцсетях очевидцы уже озвучивают свои версии. «В одном из открытых цехов ЗКПД со стороны „Автороста“ дети лазили по лестницам и парапетам! В итоге 9 летний мальчик сорвался со скользкого металлического парапета и упал с высоты 2 этажа на бетонные обломки, мальчик скончался на месте! Вопрос: нужно было этого дождаться, чтобы закрыть доступ в открытые склады и цеха завода? Стоит здание, сколько лет гниет, никому из администрации дела нет!», — пишут в группе «Злой надымчанин».

Как ранее писало агентство, завод распродают в рамках процедуры банкротства. При этом доступ на его территорию не был закрыт. По разрушающимся каркасам свободно лазили дети, а также с территории завода периодически вывозят арматуру, плиты и другие части строений. Жители неоднократно говорили об опасности такого хозяйствования.

Еще 31 марта 2017 года на сайте Надымского района появилась информация о том, что глава Леонид Дяченко предложил новым собственникам обезопасить детей и подростков и закрыть территорию НЗКПД. «В ходе общения была достигнута договоренность о проведении мероприятий по исключению доступа посторонних лиц на территорию завода. Его новые владельцы намерены в ближайшее время установить ограждения территории, заварить ворота, срезать лестницы, ведущие на кровлю здания», — говорилось в официальном сообщении властей.

Получить комментарии администрации района сегодня пока не удалось.

Юлия Фролова
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