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02 мая 2017
17:34  02 мая 2017 4

«Кабаеву не узнать». Пользователей соцсетей удивило новое фото гимнастки

Открытая лицензия 09.06.2015. Алина Каабаева, кабаева алина
Алина Кабаева удивила поклонников новым образомФото: сайт партии Единая Россия

Певица МакSим опубликовала на своей странице в Instagram фото с легендарной гимнасткой Алиной Кабаевой. Пользователи соцсетей с трудом идентифицировали прославленную спортсменку, которая предстала на снимке в весьма нетипичном образе.

Фото было сделано по завершению подготовительного мероприятия, посвященного фестивалю художественной гимнастики «Алина», который традиционно проводит благотворительный фонд Кабаевой. «Человек, который пользуется моим большим уважением», — подписала опубликованный снимок певица МакSим. Большинство комментаторов не узнали Кабаеву из-за ее необычного наряда. Спортсменка была облачена в черную кофточку с короткими рукавами и рваные джинсы со стразами, сообщает портал «Дни.ру».

«Кабаеву не узнать», — восклицает один из пользователей. «Вы знаете, к своему стыду я не узнал Алину Кабаеву! Но если Вы, Марина, ее уважаете, значит, есть за что!» — добавляет другой поклонник певицы.

Сергей Макеев
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