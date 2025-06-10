Киев заполнил черный дым после взрывов. Видео

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Украинские СМИ сообщают о затянутом дымом небе в Киеве
Украинские СМИ сообщают о затянутом дымом небе в Киеве Фото:

Украинская столица оказалась под плотным слоем черного дыма после серии взрывов. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру».

«Киев затянуло черным дымом», — говорится в сообщении канала. Ранее в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, после чего в Одессе и Киеве произошли взрывы. Об этом пишут местные СМИ, отметив при этом, что ночью 10 июня аналогичные звуки были зафиксированы и в других городах страны.

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Украинская столица оказалась под плотным слоем черного дыма после серии взрывов. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру». «Киев затянуло черным дымом», — говорится в сообщении канала. Ранее в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, после чего в Одессе и Киеве произошли взрывы. Об этом пишут местные СМИ, отметив при этом, что ночью 10 июня аналогичные звуки были зафиксированы и в других городах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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