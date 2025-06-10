Украинские СМИ сообщают о затянутом дымом небе в Киеве
Украинская столица оказалась под плотным слоем черного дыма после серии взрывов. Об этом сообщает telegram-канал «Украина.ру».
«Киев затянуло черным дымом», — говорится в сообщении канала. Ранее в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, после чего в Одессе и Киеве произошли взрывы. Об этом пишут местные СМИ, отметив при этом, что ночью 10 июня аналогичные звуки были зафиксированы и в других городах страны.
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