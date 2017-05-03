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03 мая 2017
02 мая 2017
23:49  02 мая 2017 0

Жених бросил невесту из-за отсутствия мяса на банкете

Проект «Кто кормит Екатеринбург». Шеф-повара ресторанов, гриль-баров а кофеен города, еда, мясо, стейк
Жителя деревни Кулхеди возмутило отсутствие мяса на праздничном столеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Индийском штате Уттар-Прадеш жених отказался брать в жены свою избранницу из-за отсутствия мясных блюд на праздничном столе. Ситуацию спас один гостей мероприятия, который, несмотря на вегетарианское меню свадьбы, сделал предложение покинутой невесте.

Трагикомичный эпизод произошел 27 апреля в деревне Кулхеди на севере Индии. Жениха возмутило, что родители невесты не смогли позаботиться о наличии мяса на празднике. Рассерженный мужчина покинул церемонию, девушка в ответ заявила, что также считает союз расторгнутым. После предложения руки и сердца от гостя свадьбы празднование продолжилось, сообщает «Национальная Служба Новостей».

В последнее время в ряде штатов Индии цены на мясо резко выросли после запрета деятельности нелегальных скотобоен, которые являлись основными поставщиками продукции для местного населения.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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