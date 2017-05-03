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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Челябинской области
14:49  03 мая 2017 1

В Челябинскую область въехал КамАЗ с марихуаной

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
"Подарок" к майским праздникам не дошел до получателейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Грузовик, груженный мешками с марихуаной, задержан на границе Челябинской области и Казахстана, сообщили «URA.RU» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону. Наркотическая контрабанда была выявлена 1 мая при осмотре КамАЗа, пытавшегося въехать в Россию из сопредельной республики через пропускной пункт «Мариинский».

Обстоятельства в интересах следствия пограничники оглашать отказались. Пока известно, что среди груза были обнаружены 15 мешков с «веществом растительного происхождения» весом более 170 килограммов.

«Исследование, проведенное экспертами УФСБ по Челябинской области, показало, что это марихуана», — подтвердили агентству в пресс-службе ведомства.

Владимир Васин
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