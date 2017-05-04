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04 мая 2017
Главные новости Москвы
18:07  04 мая 2017 0

Источник: в Сирии сняли новую постановочную атаку с применением химоружия

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
Постановку заказали из ЕвропыФото: pixabay.com

В Сирии прошла съемка якобы нового применения сирийской армией химического оружия против населения. Спонсор и заказчик фальшивки находятся в Европе, сообщает военно-дипломатический источник.

Террористам понравилось волновать публику информацией о якобы применении в Сирии зарина и они решили продолжить, пишет «Газета.ру».

Собеседник издания рассказал, что съемку на днях произвели стрингеры телеканала «Аль-Джазира». Эта информация подтвердилась по нескольким источникам. Съемки проходили в населенных пунктах Серакаб, Джиср-эр-Шугур и Эриха (провинция Идлиб), и в них приняли участие около 30 машин пожарных и скорой помощи, а также до 70 местных жителей с детьми, которых привезли из лагеря беженцев.

Стрингеры снимали очередную серию химической атаки на несколько сотовых телефонов с разных ракурсов, а также привлекли квадрокоптер. Участие в съемке оплачивалось: дети и местные жители получили по тысяче сирийских фунтов вкупе с продуктовым набором, добавил источник.

Вброс фальшивок с кричащими комментариями произойдет в ближайшие дни — до воскресенья. Команду дадут отдельно заказчик и спонсор съемок в одной из европейских стран.

Семен Гринберг
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