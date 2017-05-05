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05 мая 2017
19:20  05 мая 2017 0

Акула набросилась на порнозвезду во время съемок. ВИДЕО

Съемки порнозвезды едва не закончились трагедиейФОТО: Instagram Molly Cavalli

Американская порноактриса Молли Кавалли стала жертвой нападения акулы прямо во время съемок. По задумке режиссера, девушку от хищника должна была отделять специальная клетка, однако акула все-таки смогла укусить актрису.

Инцидент произошел во время съемок рекламного ролика, который рассказывает зрителю о новых возможностях портала для взрослых. По сюжету, Кавалли должна была находиться под водой в окружении акул. В ходе съемок выяснилось, что ширина прутьев защитного каркаса была неверно рассчитана, что позволило хищнику схватить актрису за ногу, сообщает издание «Дни.ру».


В итоге девушку успели вытащить из воды. Сообщается, что в данный момент ее жизнь вне опасности.

Сергей Макеев
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