Над тремя регионами сбили 38 украинских дронов
01 ноября 2025 в 01:31
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За три часа средствами ПВО перехвачены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С двадцати до двадцати трех часов по московскому времени силами ПВО уничтожены беспилотники над тремя регионами: 34 над Белгородской областью, два над Воронежской областью и еще два над Республикой Крым», — сообщили в ведомстве.
Комментарии (0)
Комментариев нет
