Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Над тремя регионами сбили 38 украинских дронов

ВС РФ уничтожили 38 украинских беспилотников
01 ноября 2025 в 01:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Над регионами были уничтожены украинские дроны

Над регионами были уничтожены украинские дроны

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За три часа средствами ПВО перехвачены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С двадцати до двадцати трех часов по московскому времени силами ПВО уничтожены беспилотники над тремя регионами: 34 над Белгородской областью, два над Воронежской областью и еще два над Республикой Крым», — сообщили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал