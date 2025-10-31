Захарова одной фразой прокомментировала признание Протасевича

Захарова намекнула на «партизанскую» работу Протасевича Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о признании Романа Протасевича в сотрудничестве с белорусской разведкой. Она намекнула на «партизанскую» работу Протасевича. Свой лаконичный комментарий она оставила в социальных сетях.

«Потому что. Белорусские партизаны», — написала она в своем telegram-канале. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Роман Протасевич на самом деле не был представителем «беглой» оппозиции. По словам белорусского лидера, перед своим задержанием в минском аэропорту Протасевич следовал из Греции для выполнения задания.