МИД опубликовал меморандум о зонах безопасности в Сирии

16:20 06 мая 2017 0

Мирные жители найдут приют в зонах безопасности Фото: Евгений Ганеев

МИД России подготовил меморандум о зонах безопасности в Сирии. Официальный документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел России разместило на своём сайте меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. В документе указаны границы территорий: провинция Идлиб, а также определённые части соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо), определённые части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определённые районы на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).

По мнению стран-гарантов безопасности — России, Турции и Ирана, зоны безопасности — это временная мера. По предварительному плану они создаются на шесть месяцев, уточняет RT.

Как оговаривалось при подписании документа, в зонах безопасности должны быть прекращены боевые действия, запрещены полеты боевой авиации, на этих территориях смогут найти себе приют мирные жители, бежавшие от войны. Документ подписали представители сирийской оппозиции, за исключением двух полевых командиров, не захотевших иметь дело с Ираном, добавляет телеканал 360.

3 -4 мая в Астане состоялись межсирийские переговоры, по итогам которых Россия, Турция и Иран подписали документ о создании зон деэскалации в Сирии. Дамаск поддержал данное предложение. По последним данным, в целом мир в названных районах поддерживается, однако происходят отдельные стычки.