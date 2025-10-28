Ушедшие на поиск туристов в горы Камчатки спасатели оказались в снежном плену

Спасатели сами ждут помощи в горах Камчатки Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Спасатели, отправившиеся на помощь туристам на Камчатке, сами оказались заблокированы в горах из-за непогоды. Спасательная группа на снегоболотоходе застряла недалеко от туристов и не может продолжить движение из-за ухудшившихся погодных условий. Об этом сообщают СМИ.

«Погодные условия в районе Авачинского перевала ухудшились настолько, что их не вывез даже снегоболотоход. Спасатели застряли у Сухой речки, в двух километрах от туристов, и дальше уже двинулись пешком. Но через 500 метров стало понятно, что и таким образом не удастся добраться до замерзающих — видимость практически нулевая, сильнейший ветер и заморозки», — сообщает «Baza» в telegram-канале.

Отмечается, что спасатели ждут подмогу на снегоходах и поддерживают связь с туристами по рации. Застрявшие путешественники сообщили, что у них заканчивается топливо в машинах, нет еды и воды, а телефоны разрядились. Среди оказавшихся в снежном плену туристов находится гид, который, по словам его коллег, уже попадал в похожие ситуации, а также еще один путешественник Павел Метелкин. Группа туристов передвигалась на джипах.

