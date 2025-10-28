В правительстве города отметили, что это «самая смертоносная операция» в истории штата Фото: pixabay.com

В Бразилии вспыхнули ожесточенные боевые столкновения между силовиками и вооруженными группировками наркокартелей, сообщает портал G1. За час погибло не менее 64 человек, в том числе мирные жители.

«По меньшей мере 64 человека погибли в ходе масштабной операции против „Команду Вермелью“ (CV) в районах Алемао и Пенья в северной части Рио-де-Жанейро. Согласно данным, подтвержденным Дворцом Гуанабара (официальная резиденция правительства — прим. URA.RU), это самая смертоносная операция в истории штата», — сказано в сообщении портала G1.

В Рио-де-Жанейро полностью прекращено движение: все дороги и проспекты оказались заблокированы баррикадами и захваченными автобусами. Местные преступные группировки, контролирующие до 70% рынка незаконного оборота наркотиков в городе, объявили локдаун в ответ на крупномасштабную операцию, проводимую полицией.

Власти задействовали порядка 2,5 тысяч сотрудников силовых структур для борьбы с вооруженными группировками. В ответ преступники применили дроны, сбрасывая с них взрывчатку. В окрестностях раздаются мощные взрывы и интенсивная стрельба.