Запад готовится вести войска на Украину на фоне успехов ВС РФ: главное об СВО к 28 октября

Великобритания в ближайшее время планирует осуществить масштабное развертывание своих войск на территории Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Хили. Ранее о планах отправить армию военных сообщал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Тем временем в Харьковской области, в районе Купянска, российские военные продолжают удерживать противника в окружении, лишая подразделения ВСУ возможности покинуть котел. В окрестностях населенного пункта формируется все более плотное кольцо, что существенно ограничивает маневры украинских вооруженных сил в данном регионе. Главное об СВО за 28 октября — в материале URA.RU.

Британия планирует развернуть свои войска на Украине

Великобритания в ближайшее время планирует осуществить масштабное развертывание своих войск на территории Украины. По словам Джона Хили, страна готовит новый пакет поддержки для Украины, превысивший 100 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства будут направлены на содержание военных и техники, которые будут размещены на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.

Министр обороны Британии объяснил решение необходимостью помочь Киеву обеспечить устойчивую безопасность после урегулирования конфликта. По его мнению, это также станет сигналом о приверженности Лондона союзническим обязательствам и обеспечению безопасности в регионе.

Киев не сможет вернуть утраченные территории

Украина не сможет вернуть территории, утраченные в 2014 году и в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова приведены в выдержках из новой книги итальянского журналиста Бруно Веспы, которые опубликовало агентство ANSA.

По словам Крозетто, большинство международных экспертов сходятся во мнении, что возвращение территорий невозможно даже при активной поддержке Украины со стороны западных стран. «Все считают, что невозможно отвоевать территории, утраченные в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия их никогда не вернет, а Украина не сможет сама их отвоевать даже при нашей (западной) помощи», — заявил министр обороны в интервью для книги.

Глава оборонного ведомства Италии также подчеркнул, что перспектива переговоров по вопросу передачи этих территорий украинской стороне нереалистична. Он аргументировал это тем, что в российской Конституции закреплен статус регионов, о которых идет речь.

Что происходит в зоне конфликта

ВСУ не меняют ранее атакованные ВС РФ позиции в Запорожской области

Вооруженные силы Украины используют одни и те же огневые позиции в Запорожской области, несмотря на неоднократное поражение артиллерийских орудий российскими военными. Об этом сообщил оператор беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» с позывным Аякс.

По его словам, украинские военные заменяют уничтоженную артиллерию новой техникой, используя прежние координаты для размещения орудий. «Такие случаи бывают, что найдем ствольную артиллерию [противника], ударим по ней. Просто за ночь меняют ее и новую привозят. На следующий день мы снова ударяем, так, бывало, раза четыре. То есть они новую привозят на то же место», — рассказал военный.

ВСУ не могут выйти из окружения в Харьковской области

Вооруженные силы России пресекли две попытки украинских подразделений прорвать окружение своей группировки в районе населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области. Помимо этого, была сорвана контратака ВСУ с помощью бронетехники, предпринятая со стороны населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

Так подразделения 6-й армии продолжают усиливать окружение украинских войск в районе Купянска. Вблизи населенного пункта формируется все более плотное кольцо, сужающее возможности подразделений ВСУ в этом регионе.

ВСУ все реже применяют РСЗО и авиатехнику

В течение последних трех лет количество попыток ВСУ осуществить обстрелы с применением реактивных систем залпового огня и авиации заметно уменьшилось в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВС РФ, сообщил командир батареи зенитного ракетного комплекса «Бук» с позывным Фадей. Основными средствами нападения, по его словам, по-прежнему остаются американские реактивные системы залпового огня HIMARS, украинские РСЗО «Ольха», управляемые авиационные бомбы, а также самолеты и вертолеты.

В начале специальной военной операции, в 2022 году, отмечалось массовое применение данных средств — одновременно фиксировалось по 5-6 целей. В настоящее время количество обнаруживаемых целей не превышает одной-двух за вылет, рассказал Фадей. Он также добавил, что за последний месяц подразделению удалось поразить не более десяти целей.

Менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в РФ

Украинские беспилотники преодолевают системы защиты и достигают намеченных целей на территории России менее чем в одном проценте случаев, сообщил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. «Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% — это тоже достижение [целей]», — отметил секретарь СБ РФ. При этом он уточнил, что меры по укреплению обороны энергетической и промышленной инфраструктуры постоянно совершенствуются, а для предотвращения угроз используется целый ряд технических и тактических решений.

Секретарь Совета безопасности добавил, что все крупные российские компании в нефтяной и газовой отраслях задействованы в обеспечении безопасности стратегически важных объектов. Усиленные инженерные барьеры и установка мобильных огневых групп, предназначенных для обнаружения и ликвидации беспилотников, показывают свою эффективность.

Европе придется раскошеливаться на Киев все дольше и больше

Европейским странам в ближайшие годы предстоят значительные расходы на поддержку Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости долгосрочного финансирования со стороны Европы для противостояния Вооруженным силам России. Песков отметил, что Киев «умеет всемирно клянчить деньги» и осваивать бюджеты так, что впоследствии трудно отследить, куда ушли средства. По оценке пресс-секретаря, европейским странам следует подготовиться к тому, что подобные требования со стороны украинских властей будут сохраняться еще не менее нескольких лет.

«Ахмат» остается всегда желанной целью для ВСУ

Бойцы «Ахмат» спец подразделения продолжают оставаться одной из приоритетных целей для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, возглавляющий отряд спецназа.

Он отметил, что подразделения ВСУ уделяют особое внимание действиям спецназа «Ахмат», что неудивительно с учетом их высокой боеспособности и эффективности. По словам Алаудинова, военнослужащие отряда вносят значительный вклад в изменение оперативной обстановки на фронте в свою пользу, независимо от положения дел на линии боевого соприкосновения.

ВСУ ждет катастрофа в случае отступления из Покровска

Украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщил в своем telegram-канале, что отвод подразделений ВСУ из укрепленного района «Цитадель» в Покровске может иметь крайне негативные последствия для украинских сил, находящихся в этом населенном пункте. По его словам, ситуация на данном направлении остается крайне напряженной: «Цитадель» фактически является ключевым элементом обороны города, и любые уступки на этом участке способны привести к тяжелым последствиям.