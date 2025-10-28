В России запретили популярнейшую шансон-песню легендарного исполнителя
Минюст включил песню Мафика в список экстремистских материалов
Министерство юстиции России внесло песню «Розы гибнут на газонах»* известного исполнителя шансона Мафика в федеральный список экстремистских материалов. Теперь распространение и использование композиции, а также ее текста на территории страны официально запрещены.
«Музыкальная композиция „Минюст включил песню „Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах“* исполнителя шансона Мафика в список экстремистских материалов. Ее текстовое содержание признаны экстремистскими“, — передает ТАСС.
Известно, что ранее композиция и ее текст были размещены в интернете в свободном доступе. После решения суда исполнение и распространение песни преследуется по закону с возможными административными и уголовными последствиями, включая штрафы и блокировку интернет-ресурсов.
* Внесена в список экстремистских материалов
