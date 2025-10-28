Логотип РИА URA.RU
Общество

В России запретили популярнейшую шансон-песню легендарного исполнителя

В РФ признали экстремистской песню шансонье Мафика
28 октября 2025 в 22:36
Минюст включил песню Мафика в список экстремистских материалов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство юстиции России внесло песню «Розы гибнут на газонах»* известного исполнителя шансона Мафика в федеральный список экстремистских материалов. Теперь распространение и использование композиции, а также ее текста на территории страны официально запрещены.

«Музыкальная композиция „Минюст включил песню „Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах“* исполнителя шансона Мафика в список экстремистских материалов. Ее текстовое содержание признаны экстремистскими“, — передает ТАСС.

Известно, что ранее композиция и ее текст были размещены в интернете в свободном доступе. После решения суда исполнение и распространение песни преследуется по закону с возможными административными и уголовными последствиями, включая штрафы и блокировку интернет-ресурсов.

* Внесена в список экстремистских материалов

