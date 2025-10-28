Бесплатные подарки к Новому году 2026: как работает «Елка желаний» и кто участники

Прием заявок на участие во всероссийской акции «Ёлка желаний» в этом году (2025) начнется 15 ноября 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

С приходом осени начинается подготовка к новогодним праздникам, и многие семьи интересуются возможностями участия в благотворительных программах. Одной из самых масштабных инициатив является всероссийская акция «Елка желаний», которая традиционно стартует в ноябре. В материале URA.RU — полная информация о сроках проведения, условиях участия и порядке подачи заявок в сезоне 2025-2026 годов.

Что такое «Елка желаний»

«Елка желаний» — это масштабный всероссийский благотворительный проект, который помогает исполнить новогодние мечты детей из разных уголков страны. Акция проводится с 2018 года и объединяет тысячи участников. За время существования проекта было исполнено более 320 тысяч желаний, а общая стоимость подарков превысила 4 миллиарда рублей. В акции ежегодно участвуют более 1500 исполнителей.

Исполнять желания можно до конца февраля 2026 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Когда стартует «Елка желаний»

По предварительным данным, в сезоне 2025-2026 года прием заявок от детей и их законных представителей начнется 15 ноября 2025 года и продлится ориентировочно до 20 декабря 2025 года. Исполнение желаний и вручение подарков будет осуществляться с декабря 2025 года по февраль 2026 года.

Продолжение после рекламы

Подготовка к акции начинается еще раньше. Уже с 25 октября 2025 года на официальном сайте «елкажеланий.рф» доступна возможность заполнения анкет. Это позволяет семьям заранее подготовить все необходимые документы и в день старта сразу подать заявку.

Кто может стать участником акции и подать заявку на подарок

Так как «Елка желаний» — это благотворительный проект, участие в нем предусматривает определенные условия. Хотя точные критерии для сезона 2025-2026 года будут утверждены ближе к старту акции, можно ориентироваться на правила прошлого года. Подать заявку на исполнение новогоднего желания в рамках акции «Елка желаний» могут дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно, относящиеся к следующим категориям:

Дети с ограниченными возможностями здоровья

Дети с инвалидностью

Дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни

Дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Дети из семей участников специальной военной операции

Дети, проживающие и зарегистрированные на территории новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области)

Дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, которые пострадали и/или были вынуждены уехать из-за обстрелов

Каждая заявка проходит проверку на соответствие условиям акции. К анкете необходимо прикрепить сканы документов, подтверждающих принадлежность к одной из указанных категорий. Если заявку подаст совершеннолетний гражданин или ребенок, не соответствующий условиям акции, подарок он не получит.

Исполнять желания можно до конца февраля 2026 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Как подать заявку на исполнение желания: пошаговая инструкция

Подача заявки на официальном сайте «елкажеланий.рф» будет открыта с 15 ноября 2025 года. Форма для подачи заявки будет размещена на главной странице сайта и станет доступна в день старта акции. В форме необходимо будет указать основные сведения о ребенке и загадать одно из трех видов желаний:

Материальное желание (конкретные подарки) Нематериальное желание (мероприятия и события, в которых ребенок мечтает принять участие) Подарок-сюрприз (исполнитель самостоятельно выбирает подарок в рамках установленного бюджета)

Какие материальные желания можно загадать

Участники акции могут выбрать подарки из шести основных категорий, для каждой из которых установлен свой лимит стоимости:

Развивающая литература и учебные материалы. В эту категорию входят энциклопедии, художественная литература, учебные пособия и развивающие комплекты. Максимальная стоимость подарков этой группы не должна превышать 20 000 рублей.

В эту категорию входят энциклопедии, художественная литература, учебные пособия и развивающие комплекты. Максимальная стоимость подарков этой группы не должна превышать 20 000 рублей. Товары для творчества и хобби. Сюда относятся наборы для рисования, материалы для рукоделия (вышивка, вязание, шитье), комплекты для лепки и моделирования, настольные игры, пазлы и мозаики. Бюджет для данной категории также ограничен 20 000 рублей.

Сюда относятся наборы для рисования, материалы для рукоделия (вышивка, вязание, шитье), комплекты для лепки и моделирования, настольные игры, пазлы и мозаики. Бюджет для данной категории также ограничен 20 000 рублей. Игровые и развивающие комплексы. В этом разделе представлены детские качели, надувные бассейны, домашние игровые комплексы, музыкальные инструменты, конструкторы, куклы, мягкие игрушки, роботы-трансформеры, радиоуправляемые модели, интерактивные игры и тематические игровые наборы. Предельная стоимость — 20 000 рублей.

В этом разделе представлены детские качели, надувные бассейны, домашние игровые комплексы, музыкальные инструменты, конструкторы, куклы, мягкие игрушки, роботы-трансформеры, радиоуправляемые модели, интерактивные игры и тематические игровые наборы. Предельная стоимость — 20 000 рублей. Одежда и костюмы. Участники могут выбрать праздничные наряды, карнавальные и тематические костюмы. Максимальная сумма для этой категории составляет 20 000 рублей.

Участники могут выбрать праздничные наряды, карнавальные и тематические костюмы. Максимальная сумма для этой категории составляет 20 000 рублей. Музыкальные инструменты. В ассортименте доступны полупрофессиональные и профессиональные музыкальные инструменты. Для таких подарков установлен лимит в 30 000 рублей.

В ассортименте доступны полупрофессиональные и профессиональные музыкальные инструменты. Для таких подарков установлен лимит в 30 000 рублей. Спортивные товары и экипировка. В эту группу входят гимнастическое оборудование, велосипеды, самокаты, роликовые коньки, скейтборды, инвентарь для тенниса, бадминтона, единоборств, плавания, командных видов спорта, зимние спортивные принадлежности, санки, тюбинги, детские электромобили и спортивная одежда. Максимальная стоимость — 30 000 рублей.

Продолжение после рекламы

Каждый участник может выбрать только одну категорию подарков из представленного перечня. Все товары должны соответствовать заявленной стоимости и быть предназначены для личного использования ребенком.

Встреча нового года - это повод совершить волшебство и помочь тем, кто в этом нуждается Фото: Илья Московец © URA.RU

Нематериальные желания: какие мечты могут сбыться

Помимо традиционных подарков, участники акции «Елка желаний» могут загадать нематериальные желания — уникальные события и впечатления, которые останутся в памяти ребенка на долгие годы. Организаторы проекта выделяют четыре основных направления для таких пожеланий:

Познавательные поездки и путешествия. Дети могут попросить организовать для них экскурсию в другой город или регион России. Например, популярными остаются желания посетить города-герои, такие как Волгоград или Севастополь, познакомиться с достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга, или увидеть природные памятники разных уголков страны.

Дети могут попросить организовать для них экскурсию в другой город или регион России. Например, популярными остаются желания посетить города-герои, такие как Волгоград или Севастополь, познакомиться с достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга, или увидеть природные памятники разных уголков страны. Профессиональные пробы и знакомство с профессиями. Это направление позволяет ребенку на один день почувствовать себя представителем той или иной профессии. Мечта «Я хочу стать поваром» может превратиться в мастер-класс от шеф-повара ресторана, а желание попробовать себя в роли врача — в экскурсию в медицинский центр с возможностью пообщаться со специалистами.

Это направление позволяет ребенку на один день почувствовать себя представителем той или иной профессии. Мечта «Я хочу стать поваром» может превратиться в мастер-класс от шеф-повара ресторана, а желание попробовать себя в роли врача — в экскурсию в медицинский центр с возможностью пообщаться со специалистами. Личные встречи с известными людьми. Одной из самых востребованных категорий остается возможность лично пообщаться с кумирами — популярными артистами, писателями, режиссерами, спортсменами или учеными. Такие встречи часто проходят в неформальной обстановке и позволяют детям задать интересующие их вопросы.

Одной из самых востребованных категорий остается возможность лично пообщаться с кумирами — популярными артистами, писателями, режиссерами, спортсменами или учеными. Такие встречи часто проходят в неформальной обстановке и позволяют детям задать интересующие их вопросы. Посещение уникальных мест и мероприятий. Сюда относятся желания, связанные с доступом в обычно закрытые для публики пространства. Например, мечта увидеть театр изнутри может реализоваться в виде экскурсии по закулисью, знакомства с работой гримеров, костюмеров и даже наблюдения за репетицией.

Все мероприятия в рамках программы нематериальных желаний проводятся исключительно на территории России.

Какие желания нельзя загадать в рамках акции

Организаторы благотворительной акции устанавливают четкие рамки относительно категорий подарков, которые не могут быть предоставлены в рамках проекта.

Техника и электроника

В перечень ограничений попадает вся бытовая и цифровая техника:

Мобильные устройства (смартфоны, планшеты)

Компьютерное оборудование (ноутбуки, системные блоки)

Бытовая техника (телевизоры, микроволновые печи, холодильники)

Аудио- и видеоаппаратура

Мебель и предметы интерьера

Проект не предусматривает приобретение:

Домашней мебели (кровати, шкафы, диваны)

Офисных предметов обстановки (компьютерные кресла, столы)

Садовой мебели и оборудования

Элементов декора и интерьера

Продолжение после рекламы

Медицинская помощь и лечение

Акция не может финансировать:

Оплату медицинских услуг и консультаций

Курсы лечения и реабилитации

Диагностические процедуры и обследования

Стоматологические услуги

Средства реабилитации и лекарства

В исключенный список входят:

Технические средства реабилитации (инвалидные коляски, ходунки)

Протезно-ортопедические изделия

Медицинские аппараты и приборы

Лекарственные препараты и витамины

Крупные приобретения

Не рассматриваются заявки на:

Недвижимость (квартиры, дома, земельные участки)

Транспортные средства (автомобили, мотоциклы, велосипеды)

Строительные материалы

Дорожные и водные транспортные средства

Животные и ремонтные работы

Также не исполняются желания, связанные с:

Приобретением домашних питомцев

Оборудованием для содержания животных

Ремонтными и отделочными работами

Строительными и монтажными услугами

Подать заявку нужно на официальном сайте акции елкажеланий.рф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как стать участником «Елки желаний»

Если у вас есть возможность и желание помочь, вы можете стать исполнителем желаний в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Выбрать заявку и исполнить мечту ребенка можно будет с 1 декабря 2025 года в специальном разделе на официальном сайте акции.

Для участия в акции предусмотрено четыре основные роли:

Для физических лиц:

Загадать желание для своего ребенка — подать заявку на исполнение новогоднего желания вашего ребенка

Исполнить мечты детей — стать исполнителем новогодних желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Для юридических лиц:

Зарегистрироваться, если организация хочет загадать желания для подопечных

Стать партнером и исполнить желания детей

Провести похожую акцию на сайте «Елки желаний»

Оказать информационную, ресурсную или иную поддержку, не предусматривающую исполнение желаний через сайт

Часто задаваемые вопросы

Когда стартует прием заявок?

15 ноября 2025 года.

До какого числа?

Ориентировочно до 20 декабря 2025 года.

Кто может участвовать?

Дети 3-17 лет из указанных категорий и семьи, находящиеся в трудной ситуации.

Что можно загадать?

Подарок, событие или сюрприз, в рамках заданного бюджета.

Можно ли участвовать как волонтер?

Да, любой совершеннолетний гражданин или организация могут стать исполнителем.

Что нельзя дарить?