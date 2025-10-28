Системы ПВО перехватили беспилотники на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата, которые летели в направлении столицы. На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это не первый случай, когда беспилотники пытались подлететь к Москве — ранее в этом году уже фиксировались подобные инциденты, и тогда также были задействованы силы ПВО и экстренные службы. Мэр Москвы регулярно информирует жителей о подобных происшествиях через свой telegram-канал.