Системы ПВО перехватили беспилотники на подлете к Москве
Попытка атаки на Москву пресечена силами ПВО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата, которые летели в направлении столицы. На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.
Это не первый случай, когда беспилотники пытались подлететь к Москве — ранее в этом году уже фиксировались подобные инциденты, и тогда также были задействованы силы ПВО и экстренные службы. Мэр Москвы регулярно информирует жителей о подобных происшествиях через свой telegram-канал.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.