Системы ПВО перехватили беспилотники на подлете к Москве

28 октября 2025 в 23:22
Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата, которые летели в направлении столицы. На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Это не первый случай, когда беспилотники пытались подлететь к Москве — ранее в этом году уже фиксировались подобные инциденты, и тогда также были задействованы силы ПВО и экстренные службы. Мэр Москвы регулярно информирует жителей о подобных происшествиях через свой telegram-канал.

